Antalyaspor-Bursaspor maçı şifresiz izle | Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Hesap.com Antalyaspor, sahasında Bursaspor’u konuk edecek. Son 7 resmi maçında galibiyet sevinci yaşayamayan Akdeniz temsilcisi, Erol Bulut yönetiminde sahada hatasız bir oyun sergileyerek tur biletini almak istiyor. Deplasmanda mücadele edecek Bursaspor ise TFF 2. Lig B Grubu’ndaki performansını Türkiye Kupası’na taşımak ve Antalya’dan galibiyetle dönerek yoluna devam etmek istiyor. Taraftarlar ve futbolseverler, "Antalyaspor-Bursaspor maçı canlı izle" aramalarıyla maça dair bilgileri takip ediyor. Peki, Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…