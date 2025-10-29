Fransa Ligue 1’in 10. haftasında futbolseverleri heyecanlı bir karşılaşma bekliyor. Lorient, sahasında Paris Saint-Germain’i ağırlayacak. Geçtiğimiz sezon Luis Enrique yönetiminde büyük başarılara imza atan ve şampiyonluk yarışında öne çıkan PSG, bu sezonda da zirve iddiasını sürdürmek istiyor. 20 puanla lig liderliğini elinde bulunduran Paris ekibi, deplasmandan galip ayrılarak bu üstünlüğünü pekiştirmeyi hedefliyor. Peki, Lorient-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? İşte merak edilen detaylar…

Lorient-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 10. hafta, futbol tutkunlarının gözlerini Lorient ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak önemli mücadeleye çeviriyor. Geçtiğimiz sezonda Luis Enrique yönetiminde üst düzey bir performans sergileyen ve şampiyonluğa damga vuran PSG, yeni sezonda da istikrarını sürdürmeyi hedefliyor. 20 puanla zirvede yoluna devam eden Paris ekibi, deplasmanda oynayacağı bu karşılaşmadan da hatasız ayrılarak liderliğini perçinlemek istiyor. Peki, Lorient-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LORIENT-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de 10. haftasında oynanacak Lorient-PSG maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.

LORIENT-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Moustoir Stadyumu'nda oynanacak Lorient-PSG maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LORIENT-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lorient: Mvogo; Silva, Yongwa, Talbi; Le Bris, Avom, Abergel, Kouassi; Makengo, Pagis; Tosin

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Lee, Vitinha, Mayulu; Doue, Dembele, Kvaratskhelia