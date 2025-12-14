Fransa Ligue 1’de 16. haftanın en merakla beklenen mücadelelerinden biri, Marsilya ile Monaco’yu karşı karşıya getirecek. Avrupa arenasında aldıkları galibiyetlerle moralli bir şekilde lige dönen iki ekip de bu kritik randevuda puan kaybı yaşamak istemiyor. Zirve hattını yakından ilgilendiren karşılaşma, futbolseverlere yüksek tempolu bir 90 dakika vadediyor. Peki, Marsilya-Monaco maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

MARSILYA-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de 16. haftada oynanacak Marsilya-Monaco maçı 14 Aralık Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

MARSILYA-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak Marsilya-Monaco maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.