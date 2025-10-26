İspanya La Liga’nın en büyük derbisi Real Madrid - Barcelona heyecanı başladı. Bu kritik karşılaşmada Real Madrid, sahasında Barcelona’yı ağırlayarak zirvedeki avantajını korumayı hedefliyor. Şu anda Los Blancos, ikinci sıradaki Blaugrana’nın iki puan önünde yer alıyor. Her iki takım da bu sezon La Liga’da kayıplar yaşadı; bu yüzden El Clasico’nun sonucu büyük merak uyandırıyor. El Clasico'yu haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İspanya La Liga'nın en büyük derbisi Real Madrid - Barcelona heyecanı başladı. Bu kritik karşılaşmada Real Madrid, sahasında Barcelona'yı ağırlayarak zirvedeki avantajını korumayı hedefliyor. Şu anda Los Blancos, ikinci sıradaki Blaugrana'nın iki puan önünde yer alıyor. Her iki takım da bu sezon La Liga'da kayıplar yaşadı; bu yüzden El Clasico'nun sonucu büyük merak uyandırıyor. El Clasico'yu haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

26 Ekim Pazar günü Santiago Bernabeu'da oynanan Real Madrid - Barcelona maçı, TSİ 18:15'te başladı.

REAL MADRID BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın en büyük derbisi Real Madrid - Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanıyor. Zirve mücadelesinde Real Madrid, liderliğini sürdürmek isterken Barcelona da ikinci sıradaki konumunu güçlendirmeye hedefliyor. Bu sezon her iki ekip de puan kayıpları yaşadı ve El Clasico her zamanki gibi büyük bir çekişmeye sahne oluyor.

İŞTE İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Arda, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Mbappe.

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin, Rashford, Ferran.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇ ÖNİZLEMESİ: EL CLASICO ÖNCESİ SON DURUM

Real Madrid, bu sezon neredeyse kusursuz bir performans sergiliyor. Tüm kulvarlarda oynadığı 12 maçın 11'ini kazanırken, tek mağlubiyetini Eylül ayı sonunda Atletico Madrid deplasmanında aldı. Xabi Alonso'nun ekibi, La Liga'da oynadığı dokuz maçın sekizini kazanarak 24 puanla lider durumda ve ikinci sıradaki Barcelona'nın iki puan önünde yer alıyor. Son lig maçında ise Getafe'yi 1-0 mağlup ederek liderliğini pekiştirdi.

Los Blancos, Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 yenerek Avrupa'daki formunu da sürdürdü. Bu sezon Real Madrid, ligde 20 gol atarak en çok gol atan ikinci takım konumunda. Barcelona ise 24 golle ligin gol kralı sıralamasında önde yer alıyor. Savunmada ise Los Blancos, dokuz maçta dokuz gol yedi ve zaman zaman zafiyetler yaşadı.

Kasım ayındaki uluslararası araya kadar Real Madrid'in lig ve Şampiyonlar Ligi'nde dört kritik maçı bulunuyor. 1 Kasım'da Bernabeu'da Valencia'yı ağırlayacak olan Los Blancos, üç gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool deplasmanına çıkacak. Xabi Alonso'nun öğrencileri, Barcelona karşısında geçen sezonki mağlubiyetlerin intikamını almak istiyor. Geçen sezon El Clasico'da oynanan maçlardan biri, Ekim ayında Bernabeu'da alınan 4-0'lık dramatik galibiyetle Barcelona'nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Barcelona cephesinde ise Hansi Flick yönetimindeki ekip, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'u 6-1 yenerek moral buldu. La Liga'da ise Ekim ayındaki milli maç arası öncesinde Sevilla'ya 4-1 kaybederek şoka uğramıştı, ancak Girona'yı 2-1 mağlup ederek toparlanmayı başardı. Katalan ekibinin savunmasında bazı zafiyetler devam ediyor ve Bernabeu deplasmanı öncesi bu durum endişe yaratıyor.

