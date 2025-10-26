Real Madrid La Liga'nin 10. haftasında oynanan El Clasico'da ezeli rakibi Barcelona karşısında Jude Bellingham ve Kylian Mbappe'nin golleri ile 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın 72. dakikasında eflatun-beyazlılarda oyundan alınan Brezilyalı yıldız Vinicius Jr. karara tepki göstererek direkt olarak soyunma odasına gitti.
Yaklaşık 10 dakikanın ardından Vinicius Jr. kulübeye geri döndü.
Oyundan alınan Vinicius Junior'un sinirlendiği anlar. pic.twitter.com/t7JdNruDqE— FutbolArena (@futbolarena) October 26, 2025