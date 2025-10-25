Fransa Ligue 1'in 9. hafta mücadelesinde Brest ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip PSG, 3-0'lık net bir skorla kazandı.

Paris ekibine galibiyeti getiren goller, 29. ve 39. dakikalarda Achraf Hakimi ile 90. dakikada Desire Doue'den geldi. Özellikle ilk yarıda sağ kanatta etkili bir performans sergileyen Faslı yıldız Hakimi, attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

Bu sonucun ardından puanını 20'ye yükselten PSG, maç fazlasıyla Ligue 1'de liderliğe yerleşti. Brest ise 9 puanda kalarak düşüşünü sürdürdü.