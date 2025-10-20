CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe maçının ardından flaş sözler! F.Bahçe maçının ardından flaş sözler! 08:43
Tedavi süreci Tedavi süreci 08:31
Tedesco'dan transfer ve G.Saray açıklaması! Tedesco'dan transfer ve G.Saray açıklaması! 00:14
Domenico Tedesco: 6-7 gol atabilirdik! Domenico Tedesco: 6-7 gol atabilirdik! 00:14
F.Bahçe evinde moral kazandı! F.Bahçe evinde moral kazandı! 00:14
En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:13
Daha Eski
Gole ofsayt engeli! Gole ofsayt engeli! 00:13
F.Bahçe tribünlerinden Talisca'ya tepki F.Bahçe tribünlerinden Talisca'ya tepki 00:13
VAR'dan penaltı kararı çıktı! VAR'dan penaltı kararı çıktı! 00:13
Sane Almanya'da gündem oldu! Sane Almanya'da gündem oldu! 00:13
Talisca'ya Brezilya'dan talip var! Talisca'ya Brezilya'dan talip var! 00:13
G. Amerika takımından Icardi açıklaması! Transferi... G. Amerika takımından Icardi açıklaması! Transferi... 00:13
Arda inanamadı! Taraftar öyle bir şey istedi ki...
Arda-Mbappe iş birliği üstünlüğü getirdi
20 Ekim Altın Fiyatları
Egzersiz iyilik halimizi etkiler mi?