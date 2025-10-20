Real Madrid, deplasmanda Getafe'yi 1-0 yenerken mücadeleye dakika 65'te dahil olan milli futbolcumuz Arda Güler, maçın ardından bir taraftarın isteği karşısında hayrete düştü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

La Liga'nın 9 haftasında Real Madrid, Getafe'ye konuk oldu. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve dakika 65'te sahaya giren milli futbolcumuz Arda Güler, dakika 80'de Kylian Mbappe'ye yaptığı asist ile galibiyeti getiren golün mimarı oldu. Maçın ardından Arda, soyunma odalarına doğru giderken bir taraftarın kendisinden şortunu istemesi üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.

