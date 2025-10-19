Serie A’nın 7. haftasında Como, sahasında ağırladığı Juventus’u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Como, sahasında Juventus'u ağırladı. Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı mücadeleyi 2-0 kaybeden Igor Tudor'un öğrencileri şampiyonluk yarışında yara aldı.

Como, 4. dakikada Marc-Oliver Kempf ile fileleri sarsarak maçın erken dakikalarında 1-0 öne geçti.

Skoru atayan gol ise dakika 79'da Nicolas Paz'dan geldi ve ev sahibi takım mücadeleyi 2-0 kazandı.

Bu sonuç ile birlikte Como, 12 puan ile 5. sıraya yükselirken 12 puanda sabit kalan Juventus, averajla 6. sıraya geriledi.