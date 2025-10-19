Senegalli genç futbolcu kaçırılarak öldürüldü!

Esprit Foot Yeumbeul takımından yetişen ve Senegal'de geleceği parlak bir kaleci olarak görülen Cheikh Toure, Fas'ta profesyonel bir kulüpte denemelere çıkacağı vaadiyle kandırılarak fidye çetesinin eline düştü. Bir grupla berabere Fas'a gideceğini sanarak yola çıkan Toure, dolandırıcılık ve fidye çetesi tarafından Gana'ya götürüldü.

Çete genç futbolcunun ailesinden yüksek miktarda fidye talebinde bulundu. Ancak ailesi fidyeyi ödeyemeyince Toure, Gana'da çete tarafından öldürüldü.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Gana ve Senegal'de geniş çapta soruşturma başlatıldı.