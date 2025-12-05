Lille-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu hafta Ligue 1'de heyecan dorukta! Lille, 15. haftada Marsilya'yı konuk ediyor. 4. sıradaki Lille, 3. sıradaki rakibini yenerek ligdeki iddiasını güçlendirmek istiyor. Marsilya ise zirveye tırmanmak için bu maçı kazanmayı hedefliyor. Kritik bir karşılaşma olan Lille-Marsilya maçının tarihi ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte Lille-Marsilya maçı ayrıntıları ve muhtemel 11'leri!