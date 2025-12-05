Mainz-Mönchengladbach maçı hangi kanalda?

Bundesliga'nın 13. haftasında heyecan dorukta! Mainz, Mönchengladbach'ı ağırlayarak küme düşme hattından kurtulma mücadelesine çıkıyor. Ev sahibi ekip, 6 puanla yerleştiği son sıradan kurtulmak için galibiyet arayışında. Mönchengladbach ise 13 puanla 12. sıradaki yerini güçlendirmek istiyor. Galibiyet serisi için geri dönüş yapmayı hedefleyen konuk ekip, bu maçta yeni bir başlangıç yapabilir. Maç öncesi detaylar ve kadro bilgileri merak ediliyor. İşte Mainz-Mönchengladbach maçı detayları...

Mainz ile Mönchengladbach, Bundesliga'nın 13. haftasında kozlarını paylaşacak. Bu sezon tek galibiyetini Augsburg deplasmanında alan ev sahibi ekip, 8 maçlık galibiyet hasretini dindirerek puan kazanmanın ve küme düşme hattından kurtulmanın peşinde. Eugen Polanski'nin ekibi ise son maçında evinde Leipzig ile berabere kaldı. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından 1 puanla yetinmek zorunda kalan konuk takım, deplasman galibiyetini 2. kez tatmayı umuyor. Peki Mainz-Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mainz-Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mainz-Mönchengladbach maçı, 5 Aralık Cuma günü oynanacak. Kızışan şampiyonluk yarışındaki kritik mücadele, MEWA Arena'da, Türkiye saati ile 22.30'da start alacak.

Mainz-Mönchengladbach MAÇI HANGİ KANALDA?

Mainz-Mönchengladbach maçı, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Benjamin Brand düdük çalacak.

Mainz-Mönchengladbach MUHTEMEL 11'LER

Mainz: Riess; Da Costa, Bell, Hanche-Olsen; Widmer, Sano, Amiri, Mwene; Nordin, Lee; Hollerbach

Mönchengladbach: Nicolas; Scally, Elvedi, Diks, Netz; Castrop, Reitz, Engelhardt, Neuhaus; Honorat, Tabakovic