İtalya Serie A'da Como, kendi evinde Juventus'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından kulübün sosyal medya hesabından Kenan Yıldız'la ilgili paylaşım yapıldı. İşte detaylar...

Yapılan paylaşımda "Bugün iki inanılmaz yetenek karşı karşıya geldi. Bu sporu bu kadar güzel hale getirdikleri için Kenan ve Nico'ya teşekkürler." ifadeleri yer aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM