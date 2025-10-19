İtalya Serie A'da Como, kendi evinde Juventus'u 2-0 yendi. Maçın ardından kulübün sosyal medya hesabından Kenan Yıldız'la ilgili paylaşım yapıldı.
Yapılan paylaşımda "Bugün iki inanılmaz yetenek karşı karşıya geldi. Bu sporu bu kadar güzel hale getirdikleri için Kenan ve Nico'ya teşekkürler." ifadeleri yer aldı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Two incredible talents faced each other today on the Sinigaglia pitch. Thank you, Kenan and Nico, for helping make this sport so beautiful 💎💙 pic.twitter.com/0Y6FSZGpI5— Como1907 (@Como_1907) October 19, 2025