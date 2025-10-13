Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Ukrayna konuk ettiği Azebaycan'ı mağlup etti. İşte detaylar...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Ukrayna evinde Azerbaycan'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek, Dünya Kupası yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Oleksii Hutsuliak ve 64. dakikada Ruslan Malinovskyi kaydetti. Azerbaycan'ın tek golünü ise 45+.3 dakikada Vitaliy Mykolenko kendi kalesine attı.

Grupta puanını 7'ye çıkaran Ukrayna lider Fransa'nın ardından grup 2.liği için önemli avantaj yakaladı. Azerbaycan ise 1 puanla son sırada kaldı.