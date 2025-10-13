Slovakya – Lüksemburg Dünya Kupası Eleme maçı büyük heyecana sahne olacak. “Slovakya – Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor, canlı izleme linki var mı?” soruları arama motorlarında en çok arananlar arasında. Ev sahibi Slovakya, son maçında aldığı yenilginin ardından 2026 Dünya Kupası bileti için yeniden çıkış arıyor. Lüksemburg ise deplasmanda sürpriz bir galibiyetle puan tablosunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Maçın yayın bilgileri ve dakika dakika gelişmeler için haberimizi takip edin!

Slovakya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta? A Grubu'nda karşı karşıya gelecek olan Slovakya – Lüksemburg maçı, futbol tutkunlarının gündeminde. "Slovakya – Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?" sorusu araştırılıyor. Almanya galibiyetinin ardından istikrarını korumak isteyen Slovakya, son maçında mağlup olarak geriye düştü. Lüksemburg ise grupta çıkış arıyor. Stadion Antona Malatinskeho'da oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın son durumu ve maç detayları...

SLOVAKYA - LUKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovakya ve Lüksemburg takımları, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu mücadelesinde karşı karşıya gelecekler. Maç, Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Karşılaşmaya Slovakya'nın Trnava şehrindeki Štadión Antona Malatinského (City Arena Trnava) ev sahipliği yapacak.

SLOVAKYA - LUKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovakya-Lüksemburg maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

SLOVAKYA LUKSEMBURG MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTEMEL 11'LER

Slovakya'nın muhtemel ilk 11'i: Dubravka; Gyomber, Satka, Skriniar, Obert; Duda, Bero, Benes; Haraslin, Strelec, Sauer

Lüksemburg'un muhtemel ilk 11'i: Morris; Jans, Mahmutoviç, Korac, Veiga; Olesen, Barreiro; Moreira, Sinani, Bohnert; Dardari