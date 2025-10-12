2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nun 7. haftasında heyecan dolu bir mücadele San Marino ile Güney Kıbrıs arasında yaşanacak. Grubun son sırasında yer alan San Marino, 6 maç sonunda puan alamadı ve ilk puanlarını kazanmak için sahaya çıkacak. Konuk ekip Güney Kıbrıs ise grupta 5 puanla 4. sırada bulunuyor. Deplasmanda oynayacağı bu kritik karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdırarak Dünya Kupası yolunda avantaj sağlamak isteyen Güney Kıbrıs, etkili bir performans sergilemeyi planlıyor. Peki, San Marino-Güney Kıbrıs maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAN MARİNO-GÜNEY KIBRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 7. haftasında oynanacak San Marino-Güney Kıbrıs maçı 12 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Serravalle Stadyumu'nda oynanacak San Marino-Güney Kıbrıs maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.