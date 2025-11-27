Drita-Shkendija maçı hangi kanalda? Drita-Shkendija canlı yayınlanacak mı?

Konferans Ligi'nin 4. haftasında heyecan dorukta! Drita, Kuzey Makedonya'nın iddialı ekibi Shkendija'yı ağırlarken, futbolseverler nefes kesen bir mücadeleye tanıklık edecek. Ligde namağlup olan Drita, evinde galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkarken, Shkendija ise ilk deplasman zaferini elde etmek amacıyla mücadele edecek. Maçın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler ile Drita-Shkendija maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı haberimizde...