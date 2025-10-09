Sevilla Marcao'nun kanser atlatan eşini alkışlarla karşıladı

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Brezilyalı oyuncusu Marcao'nun kanser atlatan eşi Pan Teixeira'yı takım idmanı öncesi alkışlarla karşıladı.
Sevilla resmi X hesabından paylaşılan görüntülerde "Sen herkese örneksin Pan!" ifadeleri kullanıldı.
Marcao 2019-2022 yılları arasında Galatasaray'da da forma giymişti.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
👏🏼🎁 El detalle de @teixeira_marcao y toda la plantilla tras haber superado el cáncer 💪🏽 ¡Eres un ejemplo para todos, Pan! ❤️ pic.twitter.com/FiUoxY7wA0— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 9, 2025