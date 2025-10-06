Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor Gündem Özel programında açıklamalar yaptı.
İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:
"ARDA KARDEŞLER'İN CEZA ALMA SEBEBİ..."
Arda Kardeşler ile ben konuşmadım. Benim muhatabım MHK Başkanı. İzinsiz televizyon programına katılırsanız, bizim talimatlarımız var. Bu talimatlar gereği ceza aldı.
🇹🇷 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Arda Kardeşler ile ben konuşmadım. MHK Başkanı benim muhatabım. Arda Kardeşler, izinsiz televizyona katıldığı için 15 günlük ceza aldı. pic.twitter.com/1Qe681FC1E— A Spor (@aspor) October 6, 2025
🇹🇷 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 59 yaşındayım, Arda Kardeşler'in Trabzonspor-Gaziantep FK maçında yaptığı hata gibi bir şey hayatımda görmedim. pic.twitter.com/95R3O6INn9— A Spor (@aspor) October 6, 2025