Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor Gündem Özel programında açıklamalar yaptı.

İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

"ARDA KARDEŞLER'İN CEZA ALMA SEBEBİ..."

Arda Kardeşler ile ben konuşmadım. Benim muhatabım MHK Başkanı. İzinsiz televizyon programına katılırsanız, bizim talimatlarımız var. Bu talimatlar gereği ceza aldı.