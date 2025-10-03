Haberler Futbol Haberleri İspanyol basını Arda Güler'e övgü yağdırdı! 'Herkesin önünde..."

İspanyol basını Arda Güler'e övgü yağdırdı! 'Herkesin önünde..." Bu sezon Real Madrid'de daha fazla süre bulan ve performansıyla takdir toplayan Arda Güler ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basını; genç yıldızın, teknik direktör Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte yükselen performansına dikkat çekti. İşte ayrıntılar...









Kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli futbolcumuz Arda Güler hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İspanyol basını Güler hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi. 20 yaşındaki yıldızın Ancelotti döneminde yeterli süreleri bulamaması sonrası Xabi Alonso'nun gelmesiyle birlikte başlayan yükselişi gündem oldu.

Marca gazetesinde yer alan haberde Real Madrid'in eski futbolcusu Toni Kroos'un yıllar önce Arda Güler hakkında "O, 'Bunu nasıl yapıyorsun?' diye soran yeteneklerden biri. İpuçları ve tavsiyeler istiyor; zaten çok iyi olduklarını ve tavsiyeye hiç ihtiyaç duymadıklarını düşünen birçok 18 yaşında oyuncu var . Ama onda öğrenme zihniyeti var." demeci yer alırken Güler'in mütevazı bir tavır ve bilgiye aç bir tutum sergilediğini, bu tavır sayesinde tabir-i caizse beyaz çölde yalınayak yürüdükten sonra bu tavrının Xabi Alonso'nun planlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlamasını sağladığı vurgulandı.