Atletico Madrid-Real Madrid maçı CANLI (Arda Güler ilk 11'de)

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...