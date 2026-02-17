Haberler

Boksör Adem Kılıçcı gözaltına alındı

Boksör Adem Kılıçcı gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında boksör Adem Kılıçcı gözaltına alındı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.02.2026 13:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve kullanımını kolaylaştırma suçlamalarıyla çok sayıda adrese baskın yapıldı. İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre; Operasyon sonucu aralarında boksör Adem Kılıçcı'nın da yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı.