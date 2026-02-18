Haberler

Haberler Haberleri

Sayısal Loto sonuçları belli oldu | 18 Şubat Sayısal Loto ne kadar devretti?

Sayısal Loto sonuçları belli oldu | 18 Şubat Sayısal Loto ne kadar devretti?

18 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans oyunları tutkunlarının odağında yer aldı. Canlı yayının sona ermesiyle birlikte kazanan numaralar netleşti. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve kaç kişinin şanslı olduğu merak edilirken, 18 Şubat 2026 Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyenler sorgulama ekranlarına yoğun ilgi gösterdi. Çekilişe dair tüm detaylar araştırılmaya devam ediyor. İşte detaylar...

A Spor

Giriş Tarihi: 17.02.2026 06:40

Paylaş





ABONE OL

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 18 Şubat Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto 18 Şubat sonuçları son dakika olarak açıklandı. Canlı çekilişin ardından Sayısal Loto'da kazandıran numaralar netlik kazandı. Büyük ikramiye devretti mi, kaç kişi kazandı soruları gündeme gelirken, 18 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı da en çok arananlar arasına girdi. İşte 18 Şubat 2026 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayın!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 18 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Çılgın Sayısal Loto 18 Şubat Çarşamba günü saat 21.30'da çekildi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

50-13-55-62-82-19

Joker: 90

SüperStar: 77

18 Şubat 2026 Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir. Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz. Joker (süper star) özelliği vardır. Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir. Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir. 6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.). İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar 18 Şubat

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

AHaber CANLI YAYIN