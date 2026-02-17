Yayın Tarihi: 17.02.2026 - 21:25Güncelleme Tarihi: 17.02.2026 - 21:28
ABONE OL
Fenerbahçe, Edson Alvarez'in sağlık durumuna ilişkin resmi hesapları üzerinden bir bilgilendirme paylaşımı yaptı. Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, "Futbolcumuz Edson Alvarez, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı değerlendirmeler neticesinde planlı bir operasyon geçirmiştir. Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilecektir. Edson Alvarez'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.