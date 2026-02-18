Mert Müldür'den Domenico Tedesco'ya övgü dolu sözler!

Fenerbahçe'de Mert Müldür, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile Kadıköy'de karşılaşacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERT MÜLDÜR'ÜN AÇIKLAMALARI

"Oynamadığım zamanlar da oldu, kendimi hazır tuttum, zamanımı bekledim, antrenmanlarda yüzde yüzümü verdim. Şansımı bekledim, kendimi hazır tuttum. En iyi yaptığım şey buydu. Bu performansı gösterebildiğim için çok mutluyum."

"Hoca bizle sürekli şakalaşır. Bizimle iletişimi çok iyidir."

"Takım olmak çok önemli. Zor deplasmanlara gittik. İyi arkadaşlık var, bu da performansı etkiliyor. Zor bir periyoda gireceğiz, takım içindeki arkadaşlık var. İnşallah böyle devam ederiz."

"Takım zor dönemden geçince eleştiri oluyor, taraftar tepkisi oluyor. Bunlar normal şeyler. Bu tarz şeyler oyuncuları etkilememeli, biz de insanız arada etkiliyor. Bence öyle bir şey yok. Taraftarımız, tüm oyuncular arkasında. Böyle kenetlenince, birlik olunca başarılı oluyoruz. Önümüzdeki haftalarda da böyle devam ederse çok güzel şeyler başaracağız."

"Çok yoğun bir sürece gireceğiz. 3 kupaya adayız. Avrupa'yı da sonuna kadar götürmek istiyoruz. Ardından Romanya ve playoff finali var. Çok çok önemli, zor bir döneme gireceğiz. Ancak inşallah benim ve takımım için hayırlısı olsun."

"Hocadan övgüler duymak herkesi mutlu eder, beni de mutlu ve motive ediyor. Hoca bize çok yardımcı oluyor, saha içinde ve dışında bizi motive ediyor. Kötü oynadığımızda da bizi motive ediyor, teselli ediyor. Hocayla iletişimimiz çok iyi."

"Maçlardan önce tüm rakip oyuncuların analizleri geliyor. Biz her maçtan önce rakibi inceliyoruz, videoları geliyor."

"Fenerbahçe'de çocukken hayran olduğum oyuncu Alex'ti."