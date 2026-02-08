Fenerbahçe Beko, basketbolcusu Devon Hall'un ameliyat olduğunu ve operasyonun başaırlı geçtiğini açıkladı.

Fenerbahçe Beko, basketbolcusu Devon Hall'un sol dizinde menisküs tespit edildiğini ve yapılan ameliyatın başarıyla geçtiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada:

"Devon Hall'un sağlık durumu hakkında bilgilendirme

Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Devon Hall'un sol dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Sporcumuz, planlanan tedavi programı kapsamında 8 Şubat Pazar günü (bugün) Ataşehir Medicana Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Devon Hall'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.