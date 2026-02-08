Fenerbahçe Beko, basketbolcusu Devon Hall'un sol dizinde menisküs tespit edildiğini ve yapılan ameliyatın başarıyla geçtiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada:
"Devon Hall'un sağlık durumu hakkında bilgilendirme
Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Devon Hall'un sol dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Sporcumuz, planlanan tedavi programı kapsamında 8 Şubat Pazar günü (bugün) Ataşehir Medicana Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Devon Hall'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.