Fenerbahçe, Süper Lig'de 21'inci haftanın kapanış maçında Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. İç sahada oynadığı son üç karşılaşmanın ikisinde puan kaybı yaşayan sarı- lacivertlilerde tek hedef bugün kazanmak ve şampiyonluk yolunda kaza yapmamak. Teknik direktör Domenico Tedesco da dün öğrencileriyle yaptığı toplantıda zafer istediği. Tecrübeli çalıştırıcının, "Taraftarımıza borcumuz var. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamamalıyız" dediği öğrenildi.

40 MAÇTA 4 YENİLGİ

İki takım bugün Süper Lig'de 96. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında geride kalan 95 lig maçında Fenerbahçe 48 galibiyet elde ederken, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Gençlerbirliği 16 maçta 3 puana uzanan taraf oldu. Bu müsabakalarda Fenerbahçe, rakibine 172 gol atarken kalesinde ise 101 gol gördü. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 40 lig maçından sadece 4'ünden yenilgiyle ayrıldı.

İLK YENİLGİ 1993'TE GELDİ

1959-1960 sezonunda başlayan lig rekabetinde Gençlerbirliği, Fenerbahçe deplasmanındaki ilk galibiyetini 16 Mayıs 1993'de 4-3'lük skorla elde etti. İki takım, Kadıköy'de en son 2020-2021 sezonunda karşı karşıya gelmiş, bu maçı da başkent temsilcisi 2-1'lik galibiyetle tamamlamıştı.

İÇ SAHADA AÇIK ARA ÜSTÜN

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı ev sahibi olarak 47 kez sahaya çıktı. Bu karşılaşmaların 31'ini sarı- lacivertli ekip kazanırken, 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Başkent temsilcisi sadece 4 mücadelede sahadan 3 puanla ayrıldı.

EN FARKLI GALİBİYET 6-1

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı- siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

LEVENT VE BROWN YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Archie Brown ile Levent Mercan bugün kadroda olmayacak. İki oyuncunun da tedavisi devam ediyor. Brown'un 1 hafta sonra, Levent'in ise daha kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

SKRINIAR İLE ALVAREZ CEZALI

Fenerbahçe, bugün Milan Skriniar ve Edson Alvarez'den yararlanamayacak. Skriniar, PFDK'dan Kocaelispor maçında yapmış olduğu hareket nedeniyle ceza almıştı. Alvarez de sarı kart cezası nedeniyle bugün yok.

KEREM VE MUSABA SINIRDA

Kanarya'nın Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada sarı kart gören Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırına ulaştı. Ara transferde takıma katılan Anthony Musaba'nın da ligin ilk yarısından 3 sarı kartı bulunuyor. Kerem ve Musaba, bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecekler.

DİYADİN HİÇ KAZANAMADI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, bir kez daha eski takımı Fenerbahçe'ye rakip olacak. Futbolculuk kariyerinde 1998-2000 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Diyadin, teknik adamlık kariyerinde 4 kez rakip oldu. Metin Diyadin, Orduspor, Gençlerbirliği, Giresunspor ve Ankaragücü'nü çalıştırdığı dönemlerde Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda 4 mağlubiyet aldı.

KANTE HAZIR KITA

Fenerbahçe'nin Al-İttihad'den kadrosuna kattığı N'Golo Kante, teknik direktör Domenico Tedesco'nun şans vermesi halinde bugün ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Fotomaç'ın haberine göre; Fransız yıldızın, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması ve ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

F.Bahçe: EDERSON, SEMEDO, ÇAĞLAR, OOSTERWOLDE, MERT MÜLDÜR, İSMAİL, GUENDOUZİ, NENE, ASENSIO, KEREM, TALISCA

Gençlerbirliği: ERHAN, PEREIRA, GOUTAS, THALISSON, HANOUSEK, BASHIRU, OĞULCAN, TONGYA, VARESANOVIC, ONYEKURU, KOITA