Norveçli oyuncunun hem gol hem de asist katkısı ile takıma büyük katkı vereceğine inanılıyor. Ayrıca 30 yaşındaki ismin alınması halinde gelecek 3-4 yılın güvence altında olacağı düşünülüyor.

Atletico Madrid'in 35 milyon Euro bonservis talep ettiği Sörloth için Fenerbahçe cephesi bu rakamı yüksek bulsa da, pazarlıklarla 30 milyon Euro seviyesinde anlaşma sağlanabileceği ifade ediliyor. Tecrübeli golcünün yıllık 10 milyon Euro maaşa sıcak baktığı öğrenildi.