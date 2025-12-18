Ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir santrfor takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Alexander Sörloth'u kadroya katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Norveçli golcünün transferde alternatifini hazırladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Norveçli oyuncunun hem gol hem de asist katkısı ile takıma büyük katkı vereceğine inanılıyor. Ayrıca 30 yaşındaki ismin alınması halinde gelecek 3-4 yılın güvence altında olacağı düşünülüyor.
Atletico Madrid'in 35 milyon Euro bonservis talep ettiği Sörloth için Fenerbahçe cephesi bu rakamı yüksek bulsa da, pazarlıklarla 30 milyon Euro seviyesinde anlaşma sağlanabileceği ifade ediliyor. Tecrübeli golcünün yıllık 10 milyon Euro maaşa sıcak baktığı öğrenildi.
30 yaşında, 1.95 boyundaki Sörloth, 2020- 21 sezonunda Trabzonspor ile Süper Lig'de 24 golle, Türkiye Kupası'nda da 7 golle kral oldu.