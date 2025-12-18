Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpte eleştirilerin odağı olan golcü futbolcunun takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-Lacivertli formayla bu sezon 25 maçı çıkan deneyimli golcü 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Körfez ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği En Nesyri ile ilgili devre arasında yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen bilgiler arasında.
Tecrübeli forvetin Fenerbahçe ile olan kontratı 2028'de sona erecek.