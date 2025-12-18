Fenerbahçe'ye Portekizli savunmacı! Sakatlıklar sonrası transfer hız kazandı!
Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transferde plan değişiklikliğine gitti. Brown'ın sakatlığı sonrası savunmaya hamle yapmak için gaza basan sarı-lacivertliler Portekizli yıldızın transferine öncelik verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Archie Brown'un sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de stoper transferi öncelikli hale gelmiş durumda. Kanarya, Union Berlin forması giyen 26 yaşındaki Diogo Leite için girişimlere başlamıştı.
1.90 boyundaki solak stoperi Milan, Bologna'nın da istediği öne sürülmüştü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli savunmacı ile Girona, Wolverhampton ve Fiorentina'nın da ilgilendiği belirtilmişti.
Fotomaç'ın haberine göre, Başkan Sadettin Saran'ın sportif direktör Devin Özbek'e Leite'nin işini bitirmesi için talimat verdiği belirtiliyor. Sarı lacivertliler, elini çabuk tutma kararı verdi.
Leite, son Leipzig maçında ligde 100. kez Union Berlin formasını giydi ve bu karşılaşmaların 96'sına ilk 11'de başladı.