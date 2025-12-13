Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun kanat talebi sonrası harekete geçen yönetimden flaş bir hamle geldi. Sarı lacivertli kurmaylar, Aston Villa'da mutsuz olan Jadon Sancho'yu listeye ekledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sezon sonunda şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için startı verdi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun talepleri doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertli yönetimin ilk hedefi; kanat transferi...

Fotomaç'ın haberine göre, İtalyan çalıştırıcının 'hızlı bir kanat oyuncusu istiyorum' demesinin ardından alternatifleri masaya yatıran yönetim, listenin ilk sırasına sezon başında M.Unted'den Aston Villa'ya kiralanan ve menajer Emery'yle sorun yaşadığı için ayrılmak isteyen Jadon Sancho'yu yazdı.