Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! Yönetim düğmeye bastı Fenerbahçeli taraftarların transferini sabırsızlıkla beklediği Alexander Sörloth ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertli yönetimden gelen o haber, taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...





Devre arasında forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de bir numaralı aday Alexander Sörloth...

Fotomaç'ın haberine göre; Atletico Madrid'de yeterli süreyi alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen 30 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Fenerbahçe Yönetimi, önümüzdeki hafta menajeriyle bir görüşme daha gerçekleştirecek.