Domenico Tedesco sürpriz ismi yakaladı!

Jose Mourinho'nun kovulmasının ardından 8 Eylül'de Fenerbahçe'ye imza atan Domenico Tedesco, ilk haftalarda eleştirilse de zaman içinde oyun felsefesini takıma yansıtmayı başardı. Her geçen gün daha iyi bir performans gösteren sarı-lacivertliler, oyunuyla camianın da takdirini kazandı.

Tedesco önderliğindeki Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 yenerken, Beşiktaş'ı ise Dolmabahçe'de 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti. Domenico'nun takımı, pazartesi günü ise Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. Tedesco'nun bu başarısını daha önce 2016-17 sezonunda Dick Advocaat gerçekleştirdi. Sarı-kanarya o dönem Hollandalı teknik adam yönetiminde Galatasaray'ı 2-0, Trabzonspor'u 3-0 yenerken, Beşiktaş'la ise 0-0 berabere kaldı. Advocaat'tan sonra göreve gelen 8 teknik adam ise bu başarıyı elde edemedi.