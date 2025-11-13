Fenerbahçe, eski futbolcusu Tuncay Şanlı'nın sarı-lacivertli ekibin futbol akademisi bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başladığını açıklamıştı. Fenerbahçe, Tuncay Şanlı için resmi sosyal medya hesabından bir de video paylaştı. Sarı-lacivertliler paylaşıma "Evine tekrar hoş geldin Tuncay Şanlı!" notunu düştü.
Tuncay Şanlı, Fenerbahçe formasını 2002 ve 2007 yılları arasında giymişti.
İŞTE O PAYLAŞIM
Evine tekrar hoş geldin Tuncay Şanlı! 💛💙 pic.twitter.com/FWPcGQSDWJ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 13, 2025