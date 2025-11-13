Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. (FB spor haberi)

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki günün ilk antrenmanı, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Oyuncular, sahaya geçtikten sonra ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle idmana devam etti.

Günün ilk antrenmanı, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Günün ikinci idmanında ise oyuncular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.