Galatasaray Kulübü, bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için itirazda bulunma kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında Süper Lig'den ceza alan futbolcuları açıkladı.

Galatasaray'dan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'ya verilen cezalar da belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada Metehan Baltacı'ya 9 ay, Eren Elmalı'ya ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar cezaya itirazda bulunacak. Her iki futbolcunun cezasının Süper Lig'le birlikte Avrupa maçlarını da kapsayacağı ifade edildi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

"EVREN EREN ELMALI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,METEHAN BALTACI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."