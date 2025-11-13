Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva gelişmesi!
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 13.11.2025 - 18:17 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 - 18:24
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
Siyah beyazlıların 32 yaşındaki yıldız oyuncusu bugün yapılan antrenmanda yer almadı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, önümüzdeki saatlerde Rafa Silva ile özel bir görüşme gerçekleştirecek.