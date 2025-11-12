Fenerbahçe’den Çizme'ye Anguissa çıkarması! İşte yapılacak teklif
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Orta sahasını güçlendirmek amacıyla harekete geçen Fenerbahçe, Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Zambo Anguissa'yı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla lider Galatasaray'ın ensesine yapışan Fenerbahçe, hem şampiyonluk hem de Avrupa'da başarı için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Öncelikli hedef orta saha...
Listenin ilk sırasındaki isim ise; Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Zambo Anguissa... Fenerbahçe transfer komitesi 29 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde İtalya'ya çıkarma yapacak.
EN AZ 20 MİLYON EURO
Napoli'de mutlu olmayan ve ayrılmak isteyen Anguissa için tüm imkanlar seferber edilecek. Fotomaç'ın haberine göre, İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2027'de bitecek olan Kamerunlu için devre arasında kesenin ağzını açmaya hazırlanan yönetimin 20 milyon euronun üzerinde bir teklif sunacağı belirtildi.
İtalyan medyası ise; Fenerbahçe'nin yanı sıra; Galatasaray ve Arap kulüplerinin de 29 yaşındaki futbolcuyu istediğine vurgu yaptı.
15 MAÇTA OYNADI
Anguissa, her ne kadar takımdan ayrılmak istese de Napoli'nin domino taşlarından biri konumunda... Bu sezon Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde 15 maça çıkan Kamerunlu, 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.