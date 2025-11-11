Adı Fenerbahçe ile de anılan Robert Lewandowski'den ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu bilinen Lewandowski, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Polonyalı süperstar Robert Lewandowski, geleceğine dair ayrılık sinyali verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Polonyalı golcü Robert Lewandowski, kariyerinin geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı. Polonya'nın Hollanda ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan 37 yaşındaki yıldız, Katalan basınında çıkan "Barcelona'da kalacak" yönündeki haberleri adeta yalanladı.

"HENÜZ KARAR VERMEDİM, ACELEM YOK"

Lewandowski, geleceğiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Gelecek sezon Barcelona'da kalacak mıyım, cevabı hala bilmiyorum. Bu yüzden acelem yok, kendimle barışığım. Ve bu en önemli şey. Örneğin, kulüp şimdi benimle iletişime geçse bile, yine de bu soruya cevap vermem. Çünkü benim için en iyisinin ne olduğunu da hissetmem gerekiyor. Artık sakinim, acelem yok ve şu anda başka bir şey beklemiyorum."

Bu sözler, deneyimli golcünün Barcelona'dan ayrılığa sıcak baktığı şeklinde yorumlandı.

FENERBAHÇE DEVREDE

Barcelona ile 2022 yazında Bayern Münih'ten 45 milyon euroya transfer olan Lewandowski, Katalan ekibinde geçirdiği 4 sezonda birçok başarıya imza attı. Ancak kulübün yeni yapılanma sürecinde tecrübeli yıldızla yollarını ayırabileceği konuşuluyor.

Sarı-lacivertli yönetim, devre arasında Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmayı planlıyor ve yerine yıldız bir golcü transfer etmeyi hedefliyor. Yeni başkan Sadettin Saran'ın da ilk büyük transfer hamlesini Lewandowski ile yapmak istediği belirtiliyor.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre ise Lewandowski, devre arasında dahi Barcelona'dan ayrılabilir.

İSTATİSTİKLERİYLE FARK YARATIYOR

Son olarak La Liga'da Celta Vigo karşısında hat-trick yapan Lewandowski, bu sezon 9 maçta 7 gole ulaştı. Barcelona formasıyla çıktığı 159 maçta 108 gol ve 20 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu, Katalan ekibiyle 2 La Liga, 2 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası kazandı.

A SPOR'DA DUYURDU

Öte yandan, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programında yorumcu Ozan Zeybek, Fenerbahçe'nin Lewandowski için transfer temaslarına başladığını duyurdu ve sarı lacivertlilerin Polonyalı dünya yıldızına imza attırma ihtimalinin % 30 olduğunu ifade etti.