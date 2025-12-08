Fenerbahçe'de Sörloth ısrarı! Menajeriyle tekrar görüşülecek
Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından gözler şimdiden ocak ayında yapılacak transfer eklemelerine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin bu süreçteki ilk hedefi Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth olacak. Norveçli oyuncunun menajeriyle ikinci defa masaya oturulacak. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
En-Nesyri ve Jhon Duran'ın performansından memnun olmayan Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna kaliteli bir santrfor katmak için çalışmalara başladı. Hedefteki isim ise; Alexander Sörloth...
İtalya-Norveç maçı sonrasında 30 yaşındaki oyuncuyla ilk temas kuruldu. Yönetim, Norveçli yıldızın menajeriyle bu hafta içinde ikinci kez görüşme gerçekleştirecek ve 1.95'lik dev kuleyi, ikna etmeye çalışacak.
AYRILMAK İSTİYOR
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Sörloth'un ikna edilmesi halinde Atletico Madrid'le temaslar başlayacak ve yıldız golcü için tüm imkanlar seferber edilecek. Fenerbahçe Yönetimi, gol yollarında yaşanan sıkıntıya Alexander Sörloth'un çare olacağına inanıyor. Yıldız futbolcu da İspanyol ekibinde düzenli forma giyemediği için ayrılmak istiyor. Sörloth'la anlaşılması halinde Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'ye gelecek olan teklifler değerlendirilecek.