Galatasaray-Bodo/Glimt maçı öncesi Omar Elabdellaoui'den özel röportaj!
Son olarak Bodo/Glimt formasıyla futbol kariyerini noktalayan Galatasaray'ın eski oyuncusu Omar Elabdellaoui, Fotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'nin sorularını yanıtladı. Sarı kırmızılı takımda oynarken yaşadığı talihsiz olay hakkında konuşan Omar, Fatih Terim ve taraftarlara dair de çok özel ifadeler kullandı. İşte Omar'ın tüm açıklamaları...
Enes: Omar, benimle iletişime geçtiğin için teşekkür ederim. Galatasaray'da oynadığın dönemde seni saygı ve sevgiyle izlemiştik.
Omar: Ben teşekkür ederim, ilgin ve alakan için. Galatasaray ve taraftara sevgiler.
Formalarını giydiğin Galatasaray ile Bodø/Glimt karşı karşıya geliyor. Bu maç hakkında neler söylemek istersin?
"BODO GLIMT'İN İŞİ ÇOK ZOR"
Bu elbette benim son oynadığım iki takımın karşılaşacağı çok özel bir maç olacak. Galatasaray'ı ait olduğu yer olan Şampiyonlar Ligi'nde görmek ve bir Norveç takımı, benim takımım Bodø/Glimt'in de bu turnuvada yer almasını görmek beni gururlandırıyor. Bence bu, Bodø/Glimt için şimdiye kadarki en zor maç olacak ve oradan bir şey çıkarmaları oldukça zor. Çünkü orada oynamak gerçekten zor ve Galatasaray şu anda çok güçlü bir takım.
Bodø/Glimt kulübü, Galatasaray'daki atmosfer veya Türkiye hakkında senden bilgi aldı mı?
"BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNADILAR AMA G.SARAY'IN ATMOSFERİ..."
Evet, birkaç kişiyle konuştum. Ancak geçmiş Avrupa maçlarında Türk takımlarına karşı oynadıkları için atmosferin bir kısmını hissettiler. Yine de bu, "muhteşem Galatasaray" atmosferiyle aynı şey değil tabii.
Galatasaray'ın son transferleri hakkında ne düşünüyorsun? Şampiyonlar Ligi için önemli yatırımlar yaptılar. Sence kadroları güçlü mü?
Çok güçlü transferler yaptılar ve bu transferler aynı zamanda takımı geliştiren türden hamleler oldu. Şu anda çok güçlü görünüyorlar ve bu hem ligdeki performanslarında hem de Liverpool karşısındaki güçlü galibiyetle kendini gösteriyor.
Galatasaray - Liverpool maçını izleme fırsatın oldu mu? Mohamed Salah, RAMS Park'taki gürültü nedeniyle kulaklarını kapatmıştı. Sen Galatasaray'da oynarken buna benzer anlar yaşadın mı?
"DÜNYADA BÖYLE ATMOSFER ÇOK AZ YERDE VAR"
Evet, izledim. Evet, bazı derbilerde o tür anlar yaşanıyordu ve bu da taraftarın ve kulübün gücünü gösteriyor. Dünyada bu kadar güçlü bir atmosfer bulabileceğiniz çok az yer var.
Talihsiz bir kaza geçirdin ve hepimiz senin için endişelendik. O süreçten biraz bahseder misin? Türk taraftarlar ve Galatasaray sana destek oldu mu?
"TÜRK HALKININ DESTEĞİNİ HİSSSETTİM"
Evet, talihsiz bir kazaydı ama kulüp, taraftarlar ve Türk halkı harikaydı. Sevgilerini ve desteklerini hissettim, bu da benim için çok anlamlıydı. Evet, destekleri güzeldi ve yaşadıklarımı düşündüğümüzde "rekor" sayılabilecek bir hızla sahalara dönebildim. 13 ay sonra yeniden 90 dakika oynayabiliyordum.
Bu süreçte kırgın olduğun biri oldu mu?
"KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM"
Kalbimde asla nefret taşımam, bu yüzden kimseye karşı kırgın değilim. Sadece sevgi ve minnettarlık hissediyorum.
Fatih Terim senin için ne ifade ediyor? Tedavi sürecinde seninle ilgilendi mi?
"FATİH TERİM İÇİN HERKES ÖLMEK İSTER"
Beni kulübe getiren ve her zaman benimle ilgilenen oydu. Oyuncularıyla öyle bir bağı var ki, herkes onun için sahada savaşmak ve ölmek ister. Çoğu oyuncu için bir baba figürü hâline gelir. Benim için de her zaman çok özel ve önemli biri olarak kalacaktır.
Bodø/Glimt, Norveç futbolunun en değerli parçası hâline geldi. Kulübün son dönem projelerinden bahseder misin?
Kulüp yıllardır çok iyi işler yaptı ve her yıl bir adım daha ileri giderek gelişti. Takımın ve kulübün bu şekilde sürekli kendini geliştirmesi ve başarıya ulaşması gerçekten dikkat çekici. En özel ve benzersiz yanı ise, bulundukları yeri tamamen hak etmiş olmaları. Şu anda öyle bir takımları var ki, herkesi şaşırtabilecek güçteler.
Norveç Milli Takımı, Dünya Kupası'na katılmaya çok yaklaştı. Son yıllarda Norveç futbolu neleri doğru yaptı?
Norveç, gençlerle iyi çalıştı ve onlara fırsatlar verdi. Bu da Avrupa genelinde birçok elit oyuncunun yetişmesini sağladı. Şu anda milli takımımız çok güçlü bir takım ve eminim ki onları Dünya Kupası'nda göreceğiz; birçok kişiyi de çok olumlu şekilde şaşırtacaklar.