Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında 'Tedesco ile sezon sonuna kadar yola devam edecek misiniz?' sorusuna "Tabii ki ne olursa olsun devam edeceğiz demiyoruz" cevabını verdi. Saran'ın bu cevabı vermesinin nedeni oynanan oyunu ve alınan sonuçları beğenmemesi... Başkan, geçtiğimiz günlerde İtalyan çalıştırıcıyla bir görüşme yapmıştı. Bu görüşmede başkan Saran'ın Tedesco'ya 6 maçlık kredi verdiği ortaya çıktı. Eğer 40 yaşındaki teknik adam, kasım ayındaki milli araya kadar oynanacak olan 6 karşılaşmadan maksimum puanı alamazsa; Fenerbahçe macerasının sonuna gelecek. Tabii ki Domenico Tedesco'yla birlikte futbol direktörü Devin Özek'le de bu durumda yollar ayrılacak.

İŞTE KADERİNİ BELİRLEYECEK OLAN 6 MAÇ

Karagümrük, Stuttgart, Gaziantep(D), Beşiktaş(D), Plzen(D), Kayserispor

AYRILIK HALİNDE KOCAMAN

Domenico Tedesco, bu 6 karşılaşmadan en az 5 galibiyet almak zorunda. Özellikle ligdeki 4 mücadeleden 12 puan çıkmaması halinde veda gerçekleşecek. Tedesco'nun gitmesi halinde ise yerine düşünülen tek isim var; Aykut Kocaman...