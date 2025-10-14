Hücum hattına mutlaka bir takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü golcü ile temasa geçeceği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Sezona istediği gibi başlayamayan ve hücumsal anlamda sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de devre arasında kadroda değişim yaşanacak gibi duruyor. Teknik direktör Tedesco'yla bir görüşme yapan Başkan Sadettin Saran, İtalyan çalıştırıcıdan eksikler konusunda bilgi aldı. Tedesco'nun toplantıda 'bitirici bir golcü gerekli' demesinin ardından yönetimiyle görüşen başkan Saran, alternatif isimleri masaya yatırdı. O isimlerin ilk sırasında yer alan yıldızın ise Karim Benzema olduğu ileri sürüldü.