TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun geleceği belli oldu!
Fenerbahçe'de alınan kadro dışı kararlarının ardından, iç transferde kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertililerde Rodrigo Becao'nun geleceği hakkında flaş bir karar alındı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de yeni yönetimin görevi devralmasından sonra flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde milli oyuncular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, dün alınan kararla kadro dışı bırakıldılar.
Domenico Tedesco ve Devin Özek önderliğinde kadro planlamasına devam eden sarı-lacivertlilerde, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao için karar verildi.
Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık sonrasında iyileşmesine rağmen bir türlü forma şansı bulamayan Rodrigo Becao'ya yönetimden ayrılık izni çıktı.
Brezilyalı stoperin menajerine 'kulüp bulun' talimatı verildi. Fotomaç'ın haberine göre 29 yaşındaki sambacı, bonservisiyle olmasa bile kiralık olarak devre arasında takımdan ayrılacak.
Fenerbahçe'ye 23/24 sezonu başında transfer olan Rodrigo Becao, takımıyla şu ana kadar toplam 37 maça çıktı. Bu maçlarda 2 gol 1 asistlik performans gösteren Becao, sarı-lacivertli formayla toplam 69 maçı sakatlık dolayısıyla kaçırdı.