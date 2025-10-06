Haberler Fenerbahçe Haberleri Ömer Üründül Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Eşyanın tabiatına aykırı"

Ömer Üründül Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Eşyanın tabiatına aykırı" Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, mücadelenin ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında önemli eleştirilerde bulundu. İşte o yazı...









"F.Bahçe, bu sezon Kasımpaşa maçından sonraki en kötü futbolunu dün gece sergiledi. Oyuncuların tamamına yakını fizik olarak yetersizdi. Sanki F.Bahçe, Nice maçını oynamış da Samsun haftayı boş geçirmişti.

90 dakikaya baktığımızda F.Bahçe'nin kaleyi bulan tek şutu var. Belki tek pozisyonuydu ama onu da En-Nesyri, bomboş arkadaşına pas vermek yerine geri pası gibi vuruş yaptı.