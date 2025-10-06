CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig’de Onuachu Rüzgarı! Süper Lig’de Onuachu Rüzgarı! 15:01
F.Bahçe'de Karagümrük mesaisi başladı! F.Bahçe'de Karagümrük mesaisi başladı! 14:36
Icardi hakkında ses getirecek iddia! "Sezon sonunda..." Icardi hakkında ses getirecek iddia! "Sezon sonunda..." 14:22
F.Bahçe'de tam 12 futbolcu milli mesaide! F.Bahçe'de tam 12 futbolcu milli mesaide! 11:56
Fenerbahçe'de Szymanski tepkisi! Fenerbahçe'de Szymanski tepkisi! 11:53
F.Bahçe'de dikkat çeken istatistik! F.Bahçe'de dikkat çeken istatistik! 11:17
Fırtına'da flaş istatistik! Son 15 sezonun... Fırtına'da flaş istatistik! Son 15 sezonun... 11:12
G.Saray kararını verdi! Kural hatası başvurusu yapılacak mı? G.Saray kararını verdi! Kural hatası başvurusu yapılacak mı? 10:29
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı! 10:01
Beşiktaş büyük fırsat tepti! Eğer G.Saray'ı yenseydi... Beşiktaş büyük fırsat tepti! Eğer G.Saray'ı yenseydi... 09:44
Sane'den flaş karar! Icardi'nin yaptığını yapmadı Sane'den flaş karar! Icardi'nin yaptığını yapmadı 09:38
"Bir penaltı verdi evlere şenlik" "Bir penaltı verdi evlere şenlik" 09:29
