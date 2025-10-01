Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı tıkla izle: Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

EuroLeague’de ilk hafta mücadelesinde son şampiyon Fenerbahçe Beko, sahasında Paris Basketbol’u ağırlayacak. Taraftarı önünde parkeye çıkmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, sezona galibiyetle başlamak için kenetlendi. Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Fenerbahçe Beko, iç saha avantajını en iyi şekilde kullanarak Fransa temsilcisini mağlup etmeyi planlıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - PARIS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

EuroLeague 1. haftasında oynanacak Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı 1 Ekim Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - PARIS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Paris Basketbol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

"HERKES BİZE EKSTRA BİR MOTİVASYONLA OYNUYOR"

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Euroleague'de geçen sezonu geride bıraktıklarını ve yeni sezona sıfırdan başlayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Yeni katılanlar var. Yeni alışkanlıklarımız var. Şampiyon olunca da hem teknik heyet hem oyunculardan gidenler oluyor. İlk resmi maçımızı oynadık ve şunu gördük ki herkes bize ekstra bir motivasyonla oynuyor. Rakiplerimize aynı enerjide karşılık veremedik. Bu bütün sezon böyle olacak. Biz de aynı enerjide olmazsak sorunlar yaşayabiliriz. Bütün her şey geçen sezonda kaldı. Bizde artık önümüze bakacağız

FENERBAHÇE BEKO MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI