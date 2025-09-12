TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den orta saha hamlesi! Beşiktaş da istiyordu
Transferin sona ermesine sayılı saatler kala Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Orta sahaya da bir ekleme yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 12.09.2025 - 09:33Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 - 22:31
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, transfer penceresinin bitimine saatler kala flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Mourinho'nun ayrılığının ardından takımın başında Domenico Tedesco'yu getiren sarı-lacivertliler, 1 transfer daha yaparak transfer dönemini kapatmayı planlıyor.
Transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Ederson, Archie Brown, Marco Asensio, Milan Skriniar, Edson Alvarez, Jhon Duran, Nelson Semedo gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, orta sahaya bir ekleme yaparak 8 numarada Fred'e alternatif oluşturmak istiyor.
Sarı-lacivertli ekibin Başkanı Ali Koç'ta verdiği bir demeçte, "Hepimiz bir 8 numara istiyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Zeki bir 8 numara istiyoruz. Topu akıllıca dağıtabilecek, box to box (orta sahayı iki yönlü oynayabilen orta saha oyuncusu), genç bir isim üzerinde çalışmalarımız sürüyor. F.Bahçe'de son dakikaya kadar gelen de bitmez, giden de bitmez. Şartları zorlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin hedefindeki ismin, Glasgow Rangers forması giyen 24 yaşındaki Belçikalı orta saha Nicolas Raskin olduğu iddia eldi. Bissouma'nın sakatlık sorunu sebebiyle transferinden vazgeçen sartı-lacivertliler transferde yönünü Raskin'e çevirdi. Belçikalı orta sahanın İskoç ekibinin teknik direktörü ile yaşadığı sorun sebebiyle kadro dışı kaldı ve takımıyla yolların ayırması ihtimalinin güçlendiği belirtildi.
24 yaşındaki Raskin, Beşiktaş'ın da listesinde yer alan isimlerin başında geliyordu. Fenerbahçe'nin transferde son saatlere girilirken bir anca bitirmek istediği belirtildi.
2023 yılında Standard Liege'den 1 milyon 500 bin Euro bedelle Rangers'a transfer olan Raskin'in Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro'luk değeri bulunuyor. Belçikalı futbolcunun mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
Aktif olarak Belçika Milli Takımı'nın da rotasyonunda yer alan Nicolas Raskin, milli formayı 5 kez giyerken Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 de gol kaydetti.