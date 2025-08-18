Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun listesinde en üst sıralarda yer alan Dorgeles Nene için Salzburg'a resmi teklifini sundu. Sarı-lacivertliler, 16 milyon euro + 4 milyon euro bonus olmak üzere toplam 20 milyon euroluk öneri yaptı.
Fotomaç'ın haberine Avusturya ekibi ise genç oyuncu için 20 milyon euronun tek seferde ödenmesini talep etti. Görüşmelerin kısa süre içinde yeniden yapılacağı ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.
22 yaşındaki Malili futbolcuyla 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Artık gözler Fenerbahçe ile Salzburg arasındaki pazarlıklara çevrildi.
Geçen sezon 49 maçta forma giyen Nene, 15 gol ve 9 asistlik katkısıyla dikkat çekti. Hızı, kanat becerileri ve skora katkısıyla ön plana çıkan yıldız, Mourinho'nun ısrarla istediği isimlerden biri oldu.
Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına bu transferi en kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.