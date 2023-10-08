Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU - ÖZET (Fenerbahçe'den 16'da 16)
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler rakibini ilk yarıda Dzeko ve Tadic'in penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 08.10.2023- 22:11 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023- 22:11
Sarı-lacivertliler rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşamda gol perdesini 6. dakikada Fenerbahçe adına Edin Dzeko açtı.
Ardından 45+3. dakikada Kanarya'da Tadic penaltı golüyle takımını 2-0 öne geçirdi.
İlk yarı bu gollerle Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe kritik maçtan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Fenerbahçe bu sonucun ardından 8. haftada 24 puana ulaştı ve liderliğiniz sürdürdü.
Kanarya milli aranın ardından evinde Hatayspor ile kozlarını paylaşacak.
Kasımpaşa ise Sivasspor deplasmanına çıkacak.