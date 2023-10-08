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Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU - ÖZET (Fenerbahçe'den 16'da 16) Trendyol Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler rakibini ilk yarıda Dzeko ve Tadic'in penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti. FB SPOR HABERLERİ Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2023- 22:11 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023- 22:11









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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.



Sarı-lacivertliler rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.



Karşılaşamda gol perdesini 6. dakikada Fenerbahçe adına Edin Dzeko açtı.



Ardından 45+3. dakikada Kanarya'da Tadic penaltı golüyle takımını 2-0 öne geçirdi.



İlk yarı bu gollerle Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Mücadelenin ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe kritik maçtan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.



Fenerbahçe bu sonucun ardından 8. haftada 24 puana ulaştı ve liderliğiniz sürdürdü.



Kanarya milli aranın ardından evinde Hatayspor ile kozlarını paylaşacak.



Kasımpaşa ise Sivasspor deplasmanına çıkacak.