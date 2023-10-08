Toroğlu'dan penaltı yorumu!
"Kasımpaşa'ya şans tanımadık"
Canlı Altın Ve Döviz Kuru Takibi!
EN ETKİLİ GÖĞÜS HAREKETLERİ👊🏼 İZLE✅
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Toroğlu'dan penaltı yorumu! 21:54
"Takım olarak çok iyi durumdayız" "Takım olarak çok iyi durumdayız" 21:35
"Kasımpaşa'ya şans tanımadık" "Kasımpaşa'ya şans tanımadık" 21:31
İsmail Kartal: Türk oyuncu... İsmail Kartal: Türk oyuncu... 21:01
F.Bahçe ilk yarıda fişi çekti! F.Bahçe ilk yarıda fişi çekti! 20:55
Fenerbahçe penaltı kazandı! Fenerbahçe penaltı kazandı! 19:56
Daha Eski
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz kararı! 19:41
Yılmaz: Biz taraftara sırt çevirmeyiz! Yılmaz: Biz taraftara sırt çevirmeyiz! 18:46
"Bizim için önemli bir galibiyet" "Bizim için önemli bir galibiyet" 18:36
"Beşiktaş için bunu yapmak gerekiyordu" "Beşiktaş için bunu yapmak gerekiyordu" 18:33
İsmail Kartal: Osayi Samuel... İsmail Kartal: Osayi Samuel... 18:16
Beşiktaş 'Yılmaz'la kazandı! Beşiktaş 'Yılmaz'la kazandı! 17:54
SON DAKİKA