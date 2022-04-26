İstanbul'a gidebilir' haberleri yapılmaya başladı. Bayram sonrası durumun netleşmesi bekleniyor. Ekibiyle birlikte 'Yeni sezon için toplandık' fotoğrafı veren Jesus'a dayandırılan transfer listesi ise heyecan yarattı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un transfer listesi ortaya çıktı! İşte yıldız isimler...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus sesleri yükseliyor. Sarı lacivertli ekiple adı anılan Portekizli hoca için ülkesinin basını da görüşmeleri doğruladı. Son olarak Jorge Jesus'un transfer listesi de ortaya çıktı. İşte o yıldızlar...
Fotomaç'ın haberine göre; listede Boubacar Kamara (ön libero), Luis Muriel (Forvet), Alejandro Grimalod (Sol bek) ve Jonathan Bamba (Sol kanat) gibi isimlerin yer aldığı iddia ediliyor.
YENİ SİSTEME GÖRE TRANSFER
Dört oyuncu da oldukça maliyetli isimler olarak dikkat çekiyor. 22 yaşındaki Kamara'nın Marsilya ile kontratı bitecek. Ancak genç oyuncu başta Manchester United olmak üzere pekçok ünlü takımın radarında.